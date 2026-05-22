Баскетболисты чудом выжили в лобовом ДТП в Челябинской области

Под Златоустом автобус с баскетболистами лоб в лоб столкнулся с «Газелью»

Микроавтобус с игроками пермской баскетбольной команды «Бионорд Про» попал в серьезную аварию в Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Shot, предварительная причина аварии — водитель микроавтобуса уснул за рулем и машина лоб в лоб столкнулась с «Газелью» на федеральной трассе М-5 недалеко от Златоуста. Игроки команды отделались ушибами и легкими травмами — их оперативно доставили в местную больницу. Медики оказали спортсменам всю необходимую помощь, сейчас они уже выписаны и размещены в гостинице.

«Бионорд Про» — одна из сильнейших команд России в формате 3×3. В сезоне 2024/2025 она стала чемпионом страны, а в мае 2026 года выиграла международный турнир в Китае. Спортсмены возвращались домой после очередных соревнований.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.

