В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП, есть пострадавшие

Рен ТВ: 14 россиян пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Турции

В турецком городе Бельдиби экскурсионный автобус врезался в препятствие. Об этом сообщил источник Рен ТВ.

В результате аварии пострадали 14 россиян. По предварительным данным тяжело раненых нет — туристы получили травмы средней и легкой степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

До этого микроавтобус с игроками пермской баскетбольной команды «Бионорд Про» попал в серьезную аварию в Челябинской области. Предварительная причина аварии — водитель микроавтобуса уснул за рулем и машина лоб в лоб столкнулась с «Газелью» на федеральной трассе М-5 недалеко от Златоуста.

Игроки команды судом выжили и всего лишь отделались ушибами и легкими травмами — их оперативно доставили в местную больницу. Медики оказали спортсменам всю необходимую помощь, сейчас они уже выписаны и размещены в гостинице.

