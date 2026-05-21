Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Стали известны причины повышения спроса на автомобили с пробегом

Автоэксперт Целиков назвал причины роста продаж подержанных автомобилей
Илья Наймушин/РИА Новости

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков назвал четыре причины роста продаж подержанных автомобилей. По мнению эксперта, это ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа, нежелание россиян приобретать китайские модели, отсутствие доступных предложений среди новых машин, а также правила уплаты льготного утильсбора.

Как отмечает глава «Автостата», россияне стали активнее ввозить технику с пробегом из Кореи и Китая. Еще одним драйвером роста выступило состояние рынка, когда среди новых моделей почти нет предложений в сегменте до 1,5-2 млн рублей.

Третьей причиной эксперт считает то, что правила уплаты льготного утильсбора позволяют продать ввезенный автомобиль только через год после ввоза. Эти экземпляры также постепенно начинают наполнять вторичный рынок.

«При смене автомобиля есть «альтернатива за те же деньги» - либо новый китаец, либо авто с пробегом со вторички. И зачатую выигрывает второй вариант», — добавил Целиков.

Аналитическое агентство «Автостат» подвело итоги апреля на рынке подержанных легковых автомобилей. Всего за месяц россияне купили 542,2 тыс. машин с пробегом, что на 14,1% больше, чем в марте.

Самой востребованной в апреле моделью стала легендарная отечественная «семерка»: Lada 2107 разошлась тиражом 10,5 тыс. экземпляров.

Впрочем, корейские конкуренты отстали ненамного. Седан Kia Rio занял вторую строчку с результатом 10,3 тыс. проданных автомобилей, а Hyundai Solaris замкнул тройку лидеров (10 тыс. штук).

Ранее россиянам рассказали, какие автомобили с пробегом категорически нельзя покупать.

При выборе подержанного автомобиля важно учитывать техническое состояние, юридическую чистоту и перспективы обслуживания. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Ранее «Газета.Ru» назвала стоимость новых автомобилей в Молдавии.

 
Теперь вы знаете
Ядерные учения РФ и Белоруссии и перенос платы за VPN-трафик: главное за 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!