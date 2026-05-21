Стали известны причины повышения спроса на автомобили с пробегом

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков назвал четыре причины роста продаж подержанных автомобилей. По мнению эксперта, это ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа, нежелание россиян приобретать китайские модели, отсутствие доступных предложений среди новых машин, а также правила уплаты льготного утильсбора.

Как отмечает глава «Автостата», россияне стали активнее ввозить технику с пробегом из Кореи и Китая. Еще одним драйвером роста выступило состояние рынка, когда среди новых моделей почти нет предложений в сегменте до 1,5-2 млн рублей.

Третьей причиной эксперт считает то, что правила уплаты льготного утильсбора позволяют продать ввезенный автомобиль только через год после ввоза. Эти экземпляры также постепенно начинают наполнять вторичный рынок.

«При смене автомобиля есть «альтернатива за те же деньги» - либо новый китаец, либо авто с пробегом со вторички. И зачатую выигрывает второй вариант», — добавил Целиков.

Аналитическое агентство «Автостат» подвело итоги апреля на рынке подержанных легковых автомобилей. Всего за месяц россияне купили 542,2 тыс. машин с пробегом, что на 14,1% больше, чем в марте.

Самой востребованной в апреле моделью стала легендарная отечественная «семерка»: Lada 2107 разошлась тиражом 10,5 тыс. экземпляров.

Впрочем, корейские конкуренты отстали ненамного. Седан Kia Rio занял вторую строчку с результатом 10,3 тыс. проданных автомобилей, а Hyundai Solaris замкнул тройку лидеров (10 тыс. штук).

При выборе подержанного автомобиля важно учитывать техническое состояние, юридическую чистоту и перспективы обслуживания.

