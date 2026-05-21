Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Россиянам рассказали, какие автомобили с пробегом категорически нельзя покупать

Автоэксперт Шапринский назвал три ключевых условия для покупки авто с пробегом
Shutterstock/FOTODOM

При выборе подержанного автомобиля важно учитывать техническое состояние, юридическую чистоту и перспективы обслуживания. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

«Некоторые категории машин чаще связаны с рисками. Например, автомобили с юридическими проблемами: более чем в 40% случаев проверка истории выявляет залоги, ограничения в ГИБДД, ДТП и другое. Машины в аресте или розыске нельзя поставить на учет», — сообщил эксперт.

По его словам, также не следует покупать автомобили, которые попадали в серьезные аварии, пожары или затопления, поскольку повреждения кузова, электрики и остаточные запахи (например, тины или гари) уже не устранить.

Особого внимания заслуживают машины с нечитаемыми VIN-номерами: если хотя бы один из пяти возможных мест с VIN не читается, машину не поставят на учет в МРЭО ГИБДД. Также стоит избегать автомобилей с частой сменой владельцев — большое количество собственников в истории может указывать на скрытые проблемы.

Шапринский посоветовал покупателям обращать внимание на историю использования автомобиля. Если он эксплуатировался в такси или каршеринге, то имеет повышенный износ и, как следствие, меньшую стоимость по сравнению с аналогичными машинами на рынке.

Ранее юрист рассказал, как избежать ловушки со штрафами при продаже автомобиля.

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!