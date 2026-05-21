Россиянам рассказали, какие автомобили с пробегом категорически нельзя покупать

При выборе подержанного автомобиля важно учитывать техническое состояние, юридическую чистоту и перспективы обслуживания. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

«Некоторые категории машин чаще связаны с рисками. Например, автомобили с юридическими проблемами: более чем в 40% случаев проверка истории выявляет залоги, ограничения в ГИБДД, ДТП и другое. Машины в аресте или розыске нельзя поставить на учет», — сообщил эксперт.

По его словам, также не следует покупать автомобили, которые попадали в серьезные аварии, пожары или затопления, поскольку повреждения кузова, электрики и остаточные запахи (например, тины или гари) уже не устранить.

Особого внимания заслуживают машины с нечитаемыми VIN-номерами: если хотя бы один из пяти возможных мест с VIN не читается, машину не поставят на учет в МРЭО ГИБДД. Также стоит избегать автомобилей с частой сменой владельцев — большое количество собственников в истории может указывать на скрытые проблемы.

Шапринский посоветовал покупателям обращать внимание на историю использования автомобиля. Если он эксплуатировался в такси или каршеринге, то имеет повышенный износ и, как следствие, меньшую стоимость по сравнению с аналогичными машинами на рынке.

