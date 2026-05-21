Названы самые популярные подержанные автомобили в России

Аналитическое агентство «Автостат» подвело итоги апреля на рынке подержанных легковых автомобилей. Всего за месяц россияне купили 542,2 тыс. машин с пробегом, что на 14,1% больше, чем в марте.

Самой востребованной в апреле моделью стала легендарная отечественная «семерка»: Lada 2107 разошлась тиражом 10,5 тыс. экземпляров.

Впрочем, корейские конкуренты отстали ненамного. Седан Kia Rio занял вторую строчку с результатом 10,3 тыс. проданных автомобилей, а Hyundai Solaris замкнул тройку лидеров (10 тыс. штук). Четвертое и пятое места поделили Lada 4x4 и Toyota Corolla, каждая из которых разошлась почти одинаковым тиражом — по 9,5 тыс. единиц.

Что касается итогов четырех месяцев 2026 года, то за это время россияне стали обладателями 1 млн 866,2 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 5,1% больше, чем в январе – апреле прошлого года.

