В России подскочили продажи люксовых автомобилей

Продажи новых автомобилей класса «люкс» в России в натуральном выражении по итогам апреля составили 81 машину — на 4% больше, чем годом ранее, это рекордный показатель за 4,5 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».

В апреле лидером продаж стала марка Rolls-Royce — 26 реализованных машин. Следом расположились Lamborghini (25 машин) и Bentley (24 машины). Также россияне приобрели четыре Ferrari и по одному Aston Martin и Maserati.

Самой популярной моделью стал Rolls-Royce Cullinan — 21 машина. На одну проданную машину отстал Lamborghini Urus — 20, третье место у Bentley Continental — 12 реализованных автомобилей.

С начала года в России реализовали 234 новых автомобиля класса «люкс» — это на 21% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

До этого Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, до 573 моделей (в предыдущей версии было 555 моделей).

В феврале лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил взимать дополнительный налог от стоимости машин, яхт и самолетов. Он считает, что текущая система налогообложения не отражает реальных доходов владельцев элитной недвижимости и транспорта.

