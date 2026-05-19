Поругалась с парнем: девушка протаранила шлагбаум на угнанном грузовике

В Белоруссии девушка угнала грузовик после ссоры с молодым человеком

26-летняя жительница белорусского Слуцка, находясь в гостях, поругалась со своим молодым человеком. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, девушка захотела уехать домой. Для этого она угнала грузовую «Газель», сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Угону способствовало то, что водитель автомобиля оставил ключи в замке зажигания, уточнили в ведомстве.

Попытка угона оказалась неудачной, так как девушка не заметила закрытый металлический шлагбаум и в итоге совершила ДТП, после чего машина остановилась.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 , ч. 1 ст. 214 УК РБ (покушение на угон).

