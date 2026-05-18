Сработали за минуты: в Париже более 20 автомобилей угнали со сверхзащищенной парковки

В Париже воры одновременно угнали более 20 автомобилей с элитной парковки

Группа из более чем пятнадцати человек угнала несколько автомобилей класса люкс, включая Maserati, Porsche и Ferrari. Ограбление длилось несколько минут, а сами машины стояли на парковке консьерж-службы, которая позиционирует себя как конфиденциальная. Уже арестовано около двенадцати человек, сообщает газета Le Figaro.

По словам источника в полиции, беседовавшего с журналистами, злоумышленники в балаклавах взломали входную дверь, через которую папали в офис компании. В помещении хранились несколько папок с регистрационными документами и ключами от автомобилей, что облегчило действия угонщиков.

В общей сложности было угнано более двадцати машин класса люкс, включая Porsche, Maserati и Ferrari. Как сообщает парижская прокуратура, через сутки после совершения преступления было арестовано около двенадцати человек, расследование продолжается.

Парковка консьерж-службы расположена в 10 минутах от Эйфелевой башни. Ее клиентам были обещаны повышенная безопасность, многочисленные камеры наблюдения, физическое патрулирование каждые 3 часа и полностью защищенный вход с идентификацией по отпечаткам пальцев.

