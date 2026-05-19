Замяло раму: владелец поврежденного люком Land Cruiser получит 2 млн рублей

Суд во Владимире постановил ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» выплатить 1,8 млн рублей в пользу владельца Toyota Land Cruiser, в автомобиль которого попала крышка каналиционного люка, повредив раму внедорожника. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.

В сентябре 2025 года в городе Владимир произошло ДТП. Автомобилист, управляя Toyota Land Cruiser 200, наехал на крышку, которая находилась рядом с открытым канализационным люком. Чугунная крышка ударила о раму автомобиля. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта машины составила 1,8 млн рублей.

Суд пришел к выводу, что возместить ущерб собственнику транспортного средства должен собственник трассы, где произошло ДТП, — ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород». Исковые требования владельца поврежденного внедорожника удовлетворены в полном объеме.

