Автоэксперт отметил, что цикл владения китайскими авто короче, чем другими

Автоэксперт Шапринский: владельцы китайских авто поменяют их на новые через 3-4 года

Цикл владения китайскими автомобилями пока короче, чем средний показатель в целом по рынку. Владельцы этих машин готовы их менять на новые уже через 3-4 года после покупки, заявил агентству «Автостат» коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Трендом 2027 года на вторичном рынке станет увеличение импортируемых китайских автомобилей с пробегом возрастом от 3 лет. Причино тому станет то, что китайские марки стали активно расширять присутствие на российском рынке в 2022-2023 годах, считает эксперт.

До этого сообщалось, что Changan локализует на «Автоторе» 8 новых и обновленных моделей автомобилей.

В течение 2026 года компания планирует запустить выпуск восьми новых и обновленных моделей в востребованных сегментах рынка — среди них кроссоверы, лифтбэки и пикапы, сообщила пресс-служба марки.

Для реализации стратегии Changan закрепил за собой три производственные линии общей мощностью 120 тысяч автомобилей в год.

Ранее стало известно, что GAC GS3 начали продавать за 1,9 млн рублей по системе параллельного импорта.