Changan локализует на «Автоторе» 8 новых и обновленных моделей автомобилей

Китайский автопроизводитель Changan расширяет производственную программу на калининградском заводе «Автотор». В течение 2026 года компания планирует запустить выпуск восьми новых и обновленных моделей в востребованных сегментах рынка — среди них кроссоверы, лифтбэки и пикапы, сообщила пресс-служба марки.

Для реализации стратегии Changan закрепил за собой три производственные линии общей мощностью 120 тысяч автомобилей в год. По итогам 2025 года на «Автоторе» собрали 7 859 машин (модели Uni и Deepal), а за первые месяцы 2026 года объём уже превысил 14 тысяч единиц. Продажи бренда в России выросли с 8 до почти 40 тысяч автомобилей в год.

Сейчас Changan представлен в 96 городах, дилерская сеть насчитывает более 200 центров, а центральный склад запчастей в Подмосковье обеспечивает поставки из Китая всего за две недели. В компании подчеркнули, что российский рынок остается для Changan стратегически важным и долгосрочно растущим направлением.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее «Автостат» перечислил топ-5 самых популярных автомобильных марок в России.