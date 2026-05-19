GAC GS3 начали продавать за 1,9 млн рублей по системе параллельного импорта

В Москве появились предложения по продаже новых кроссоверов GAC GS3, ввезенных в страну по системе параллельного импорта. Такой автомобиль можно приобрести за 1,9 млн рублей, выяснила «Газета.Ru».

Машины оснащены 155-сильными моторами объемом 1,5 л, 7-ступенчатыми «преселективными» коробками передач и передним приводом. Длина модели составляет 4410 мм, ширина — 1850 мм, а высота — 1600 мм.

Важным достоинством ввезенных экземпляров продавцы называют русифицированную медиасистему. В список оборудования входят бесключевой доступ, отделка салона экокожей, климат-контроль, полный набор обогревов и многое другое.

Ранее локальное представительство марки GAC официально прекратило продажи кроссовера GS3 в России. Модель убрали из официальной линейки и с сайта производителя.

До этого в продаже появился Ferrari 12Cilindri за 85 млн рублей.

В Ferrari 12Cilindri установлен 12-цилиндровый атмосферный мотор серии F140. Мощность агрегата составляет 830 л.с. при 9250 об/мин (678 Нм).

Машину привезут из-за границы по заказу конкретного покупателя со сроком поставки 3 недели. В Европе, чтобы приобрести такой автомобиль, требуется ждать от 20 до 24 месяцев после заказа.

