Конкурент «Ауруса»: Hongqi назвала дату и место премьеры седана Guoya

На ПМЭФ покажут Hongqi Guoya, который станет самым дорогим китайским авто в России

Китайский премиум-бренд Hongqi выступит официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. В рамках мероприятия состоится первый показ нового представительского седана класса «люкс» Hongqi Guoya, сообщает пресс-служба марки Hongqi.

Китайский автопроизводитель позиционирует Guoya как автомобиль для топ-менеджеров крупнейших компаний, государственных деятелей и владельцев бизнеса. По формату седан напоминает Aurus Senat. Его длина — 5,3 м, колесная база — 3,2 м. Отличительная черта — решетка радиатора с платиновым напылением.

Hongqi Guoya станет самым дорогим автомобилем производства КНР на российском рынке. В Китае цена модели колеблется от 1,4 до 1,9 млн юаней (от 14,7 до 19,9 млн рублей), а в России будет выше за счет затрат на оплату таможенных платежей, утильсбора и логистики.

До этого официально сообщалось, что базовая модификация будет укомплектована 3-литровым битурбомотором V6 мощностью 380 л.с. (570 Нм). С этим двигателем машина демонстирует расход топлива 8,5 л на 100 км пробега (по циклу WLTC), а разгоняется до 100 км/ч за 5,5 с.

На ступень выше встанет 8-цилиндровая версия отдачей 476 л.с. (680 Нм). В этом варианте Sunflower Guoya расходует 9 л на 100 км, а выполняет спурт за 4,5 с. Оба варианта укомплектованы 8-диапазонной автоматической коробкой передач.

