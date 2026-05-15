Под названием «Подсолнух»: Hongqi анонсировал выход седана Sunflower на рынок РФ

Hongqi раскрыла характеристики 8-цилиндрового седана Sunflower для рынка РФ
Российский офис китайской марки Hongqi готовится вывести на российский рынок премиальный седан Sunflower Guoya. С английского Sunflower переводится как «Подсолнух». Автомобиль оснащается силовыми агрегатами V6 и V8 собственной разработки Hongqi, уточнила «Газете.Ru» пресс-служба бренда.

Базовая модификация будет укомплектована 3-литровым битурбомотором V6 мощностью 380 л.с. (570 Нм). С этим двигателем машина демонстирует расход топлива 8,5 л на 100 км пробега (по циклу WLTC), а разгоняется до 100 км/ч за 5,5 с.

На ступень выше встанет 8-цилиндровая модификация отдачей 476 л.с. (680 Нм). В этом варианте Sunflower Guoya расходует 9 л на 100 км, а выполняет спурт за 4,5 с.

Двигатели спроектированы и произведены инженерами бренда без привлечения зарубежных партнёров. Ключевое ноу-хау — архитектура с двумя турбинами в развале блока цилиндров. Такое решение значительно сокращает длину впускных и выпускных трактов, обеспечивая мгновенный отклик на педаль акселератора и гарантируя отсутствие эффекта турбоямы.

Китайский автопроизводитель позиционирует Guoya как автомобиль для топ-менеджеров крупнейших компаний, государственных деятелей и владельцев бизнеса. Длина автомобиля — 5,3 м, колесная база — 3,2 м. Отличительная черта — решетка радиатора с платиновым напылением.

