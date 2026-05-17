В полиции Таиланда рассказали о пострадавших россиянах в ДТП с грузовым поездом

МВД: россиян нет среди пострадавших в ДТП с грузовым поездом в Бангкоке

Среди пострадавших при столкновении грузового поезда с пассажирским автобусом в Бангкоке граждан России нет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на полицию столицы Королевства.

«Установлено, что в результате происшествия в субботу пострадали семеро иностранных граждан — Камбоджи (4), Китая (2) и Мьянмы (1)», — сказали журналистам в ведомстве.

Авария произошла в субботу, 16 мая, на железнодорожном переезде, где грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом и легковыми автомобилями. В результате происшествия восьмерых человек спасти не удалось, еще 32 получили ранения.

В полиции уточнили, что после аварии в больницы доставили пятерых иностранцев, включая граждан Камбоджи. Еще одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно.

