В полиции Таиланда рассказали о пострадавших россиянах в ДТП с грузовым поездом

Среди пострадавших при столкновении грузового поезда с пассажирским автобусом в Бангкоке граждан России нет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на полицию столицы Королевства.

«Установлено, что в результате происшествия в субботу пострадали семеро иностранных граждан — Камбоджи (4), Китая (2) и Мьянмы (1)», — сказали журналистам в ведомстве.

Авария произошла в субботу, 16 мая, на железнодорожном переезде, где грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом и легковыми автомобилями. В результате происшествия восьмерых человек спасти не удалось, еще 32 получили ранения.

В полиции уточнили, что после аварии в больницы доставили пятерых иностранцев, включая граждан Камбоджи. Еще одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно.

До этого в городе Модене на севере Италии семь человек пострадали, когда автомобиль на скорости 100 км/ч сбил пешеходов в центре города. Задержать 30-летнего жителя Северной Африки, вооруженного ножом, помогли четыре или пять очевидцев.

Ранее сотрудник Госдепа устроил резню после ДТП.

 
