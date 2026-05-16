Вооруженный мужчина на скорости 100 км/ч въехал в людей на севере Италии

В Модене автомобиль въехал в людей, 12 человек пострадали
В городе Модене на севере Италии 12 человек пострадали, когда автомобиль на скорости 100 км/ч сбил пешеходов в центре города, передает ANSA.

Агенство сообщает, что задержать 30-летнего жителя Северной Африки, вооруженного ножом, помогли четыре или пять очевидцев. По их словам, злоумышленник на Citroen C3 успел наехать на примерно 10 пешеходов на улице Виа Эмилия и, похоже, собирался на кого-то напасть. Он также ранил ножом одного из тех, кто хотел его остановить.

В материале уточняется, что мужчина задержан, сейчас его допрашивает полиция.

4 мая на центральной торговой улице Лейпцига водитель на большой скорости врезался в толпу людей. Травмы при наезде автомобиля получили около 20 человек, еще двое не выжили.

Ранее сотрудник Госдепа устроил резню после ДТП.

 
