В Бангкоке грузовой поезд протаранил автобус с пассажирами

ТАСС: шесть иностранцев пострадали при столкновении поезда и автобуса в Бангкоке

В Бангкоке шесть иностранцев получили травмы в результате столкновения грузового поезда с пассажирским автобусом. Об этом сообщили ТАСС в полиции тайской столицы.

Авария произошла в субботу, 16 мая, на железнодорожном переезде, где грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом и легковыми автомобилями. В результате происшествия восьмерых человек спасти не удалось, еще 32 получили ранения.

По предварительным данным, среди пострадавших двое граждан Камбоджи. Личности и гражданство остальных иностранцев сейчас устанавливают. В полиции уточнили, что после аварии в больницы доставили пятерых иностранцев, включая граждан Камбоджи. Еще одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно.

