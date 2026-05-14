«Ногами по лицу»: россиянин с топорами избил жену и разгромил Hyundai Solaris

Мужчина двумя топорами разгромил авто, в котором пряталась избитая жена
Житель Гороховецкого района Владимирской области взял два топора и нанес удары по стеклам автомобиля, в котором в это время укрывалась его бывшая жена. Перед этим мужчина нанес своей экс-супруге побои руками и ногами по лицу и телу, сообщает Прокуратура Владимирской области.

Как уточняет надзорное ведомство, само происшествие произошло 25 ноября прошлого года. Сейчас в отношении 38-летнего местного жителя прокурором Гороховецкого района утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, в том числе из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия и предмета, используемого в качестве оружия).

Вину в совершении преступления обвиняемый признал частично. Уголовное дело направлено в суд.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону таксист банкой разбил машину. Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как в автомобиль прилетает предмет, который пробивает лобовое стекло.

Также в Ростове водитель иномарки без номеров разбил стекло автомобиля и напал на женщину. По словам прохожих, мужчина кричал, что женщина задела его машину. На помощь к пострадавшей пришли ее коллеги, в этот момент нарушитель сел в черную BMW и скрылся.

Кроме того, в Москве мужчина пожаловался, что его иномарку разбили мандарином. На размещенных в сети кадрах видно, что на крыше транспорта лежит фрукт, при этом заметно, что в результате падения у Mercedes образовалась вмятина на кузове.

Ранее стало известно, что москвич поссорился с девушками и расколотил чужие машины.

 
