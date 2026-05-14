«Ногами по лицу»: россиянин с топорами избил жену и разгромил Hyundai Solaris

Житель Гороховецкого района Владимирской области взял два топора и нанес удары по стеклам автомобиля, в котором в это время укрывалась его бывшая жена. Перед этим мужчина нанес своей экс-супруге побои руками и ногами по лицу и телу, сообщает Прокуратура Владимирской области.

Как уточняет надзорное ведомство, само происшествие произошло 25 ноября прошлого года. Сейчас в отношении 38-летнего местного жителя прокурором Гороховецкого района утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, в том числе из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия и предмета, используемого в качестве оружия).

Вину в совершении преступления обвиняемый признал частично. Уголовное дело направлено в суд.

