Москвичу разбили Mercedes мандарином

В Москве водитель пожаловался, что его Mercedes разбили мандарином

В Москве мужчина пожаловался, что его иномарку разбили мандарином. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Владелец машины уже написал заявление в полицию. Правоохранители по камерам должны вычислить того, кто это сделал», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на крыше транспорта лежит мандарин, при этом заметно, что в результате падения фрукта у Mercedes образовалась небольшая вмятина на кузове.

