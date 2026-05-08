Водитель BMW напал на женщину в Ростове и попал на видео

В Ростове водитель иномарки без номеров разбил стекло автомобиля и напал на женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Ростов».

«Потасовка произошла днем рядом с Театральной площадью. По словам коллег пострадавшей, 50-летняя женщина припарковалась рядом с черной иномаркой. После этого из BMW выбежал разъяренный мужчина, разбил заднее стекло ее белой машины и набросился на владелицу», — говорится в публикации.

По словам прохожих, мужчина кричал, что женщина задела его машину. На помощь к пострадавшей пришли ее коллеги, в этот момент нарушитель сел в черную BMW и скрылся. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку: полицейские устанавливают личность водителя и все обстоятельства конфликта.

