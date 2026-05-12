Москвич поссорился с девушками и расколотил чужие машины

В Москве мужчина разбил чужие машины и попал на видео

В Северном Медведково полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который после конфликта с девушками разбил два чужих автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Москве.

Инцидент произошел во дворе жилого дома и попал на записи камер видеонаблюдения. По данным полиции, мужчина поссорился с девушками. Вместо того чтобы успокоиться, он решил выместить злость на припаркованных машинах.

Хулиган подошел к двум иномаркам, разбил у них лобовые стекла и оторвал боковые зеркала. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

