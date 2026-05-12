Москвич поссорился с девушками и расколотил чужие машины

В Северном Медведково полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который после конфликта с девушками разбил два чужих автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Москве.

Инцидент произошел во дворе жилого дома и попал на записи камер видеонаблюдения. По данным полиции, мужчина поссорился с девушками. Вместо того чтобы успокоиться, он решил выместить злость на припаркованных машинах.

Хулиган подошел к двум иномаркам, разбил у них лобовые стекла и оторвал боковые зеркала. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого в Солнечногорском городском округе полиция задержала мужчину, который разгромил припаркованную машину. Мужчина за несколько секунд оторвал боковое зеркало авто и разбил его об асфальт.

Ранее петербурженка поссорилась с возлюбленным и разгромила молотком чужие машины.

 
