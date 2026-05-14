Видео: таксист жестяной банкой разбил автомобиль на ходу

В Ростове-на-Дону на видео попало, как банка пробила лобовое стекло авто

В Ростове-на-Дону таксист банкой разбил машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов №1».

«Дружелюбие от ростовских водителей. На Добровольского таксист кинул банку в водителя, который ему посигналил», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как в автомобиль прилетает предмет, который пробивает лобовое стекло.

