Врио министра экономики Дагестана Султанов пострадал в ДТП с «Газелью»

Временно исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанов пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Как рассказали в ведомстве, автомобиль чиновника столкнулся с «Газелью». В результате три человека получили травмы.

«Пострадал Гаджи Русланович, его водитель и водитель «Газели», который выехал навстречу», — уточняется в заявлении.

В нем говорится, что у врио министра диагностировали переломы ног. Султанову потребовалась операция, сейчас его жизни ничего не угрожает.

22 января губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. По словам главы региона, он получил перелом бедренной кости, а также сломал три ребра и два поперечных отростка позвонка. Первую помощь Хинштейну оказала бригада скорой помощи, проезжавшая мимо места аварии. Позднее губернатора госпитализировали, он вернулся к полноценному режиму работы только в апреле.

Ранее вице-губернатор Саратова попал в реанимацию после жесткого ДТП.