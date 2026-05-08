Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Врио министра экономики Дагестана Султанов пострадал в ДТП с «Газелью»

В Дагестане врио министра экономики Султанов получил переломы ног в ДТП
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Временно исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанов пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Как рассказали в ведомстве, автомобиль чиновника столкнулся с «Газелью». В результате три человека получили травмы.

«Пострадал Гаджи Русланович, его водитель и водитель «Газели», который выехал навстречу», — уточняется в заявлении.

В нем говорится, что у врио министра диагностировали переломы ног. Султанову потребовалась операция, сейчас его жизни ничего не угрожает.

22 января губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. По словам главы региона, он получил перелом бедренной кости, а также сломал три ребра и два поперечных отростка позвонка. Первую помощь Хинштейну оказала бригада скорой помощи, проезжавшая мимо места аварии. Позднее губернатора госпитализировали, он вернулся к полноценному режиму работы только в апреле.

Ранее вице-губернатор Саратова попал в реанимацию после жесткого ДТП.

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!