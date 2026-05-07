Человек оказался зажат в кабине на МКАД, движение затруднено

В Москве на МКАД авария затруднила движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«2 грузовика столкнулись на внешней стороне 38 км МКАД на юго-западе Москвы. 1 человек оказался зажат в кабине, сейчас его деблокируют спасатели», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта в районе аварии затруднено.

До этого в Новой Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария произошла на Киевском шоссе. В результате столкновениях трех машин два человека получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время на месте массового столкновения работают оперативные службы города, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавших в аварии не сообщается.

Кроме того, в Иркутске пьяный мужчина поджег автомобиль с человеком после отказа подвезти.

