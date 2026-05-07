ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД произошло ДТП, которое затруднило проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 19 км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта в районе аварии затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Новой Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария произошла на Киевском шоссе. В результате столкновениях трех машин два человека получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время на месте массового столкновения работают оперативные службы города, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее центр Москвы перекрыли для автомобилей.