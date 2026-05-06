Люди разбились в массовом ДТП в Новой Москве

В Новой Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
«3 автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве», – говорится в публикации.
По данным канала, в результате аварии два человека получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время на месте массового столкновения работают оперативные службы города, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавших в аварии не сообщается.
До этого в Иркутске пьяный мужчина поджег автомобиль с человеком после отказа подвезти. Водитель выбрался из горящего транспорта и выжил, при этом машина сгорела полностью. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 38-летний судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Москве кипятком затопило проезжую часть.