В Иркутске мужчина поджег автомобиль с человеком

В Иркутске водитель поджег автомобиль с человеком в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«По данным следствия, двое пьяных подошли к припаркованному авто и попросили подвезти их. После отказа они ушли, но один из них вскоре вернулся. Он бросил в салон автомобиля бутылку с горючей жидкостью и поджег ее», – говорится в публикации.

По данным канала, водитель успел выбраться из горящего транспорта и выжить, при этом машина сгорела полностью. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 38-летний судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело.

