«Отвлекся — штраф»: в Госдуме выступили против снижения нештрафуемого порога скорости в 10 раз

Депутат Федяев заявил, что снижать порог превышения скорости в России не нужно

Нештрафуемый порог скорости в 2–3 км/ч вынудит водителя все время смотреть на спидометр вместо дороги, — эта спорная мера безопасности. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Конечно, против снижения порога. Водитель будет смотреть на спидометр вместо дороги. Чуть отвлекся — уже превышение и штраф. Повышать безопасность можно и нужно другими методами — все возможности сегодня для этого есть», — сказал Федяев.

До этого генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык сообщил, что камеры в Москве готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час. По его словам, техническая возможность фиксировать скорость с минимальной погрешностью, даже на 1 километр в час, есть уже сейчас.

Гендиректор ЦОДД добавил, что организация выступает за снижение порога, но соответствующее решение должны принять в правительстве РФ и МВД.

