Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

«Отвлекся — штраф»: в Госдуме выступили против снижения нештрафуемого порога скорости в 10 раз

Депутат Федяев заявил, что снижать порог превышения скорости в России не нужно
Максим Блинов/РИА Новости

Нештрафуемый порог скорости в 2–3 км/ч вынудит водителя все время смотреть на спидометр вместо дороги, — эта спорная мера безопасности. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Конечно, против снижения порога. Водитель будет смотреть на спидометр вместо дороги. Чуть отвлекся — уже превышение и штраф. Повышать безопасность можно и нужно другими методами — все возможности сегодня для этого есть», — сказал Федяев.

До этого генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык сообщил, что камеры в Москве готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час. По его словам, техническая возможность фиксировать скорость с минимальной погрешностью, даже на 1 километр в час, есть уже сейчас.

Гендиректор ЦОДД добавил, что организация выступает за снижение порога, но соответствующее решение должны принять в правительстве РФ и МВД.

Ранее россиянам рассказали о новых штрафах за нарушения ПДД в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Большинство ИИ готовы уничтожить человечество ради себя. Это показал простой философский тест
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!