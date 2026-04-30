«Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

«Единая Россия» выступает против снижения нештрафуемого порога скорости, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Он отметил, что это уже не первая попытка поправить закон, чтобы собирать больше штрафов с водителей.

«Партия последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жестко блокировать подобные инициативы», — сказал он.

Напомним, ранее в Центре организации дорожного движения заявили о технической готовности камер к снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 2-3 км/ч.