Дерево рухнуло на автомобиль в Подмосковье, и это попало на видео

В Московской области дерево проломило припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».
«Крона сосны в Балашихе проломила крышу припаркованного автомобиля», – говорится в публикации.
Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как дерево резко обламывается и падает на легковую машину.
До этого дерево, упавшее из-за снегопада в Москве, раздавило автомобиль известного музыканта Славы Мэрлоу. Как выяснилось, рэпер своевременно оформил страховой полис. Теперь компании предстоит выплатить компенсацию за ущерб, причиненный его автомобилю в результате снежного коллапса. Страховка также покроет расходы на ремонт «ласточки» — так владелец ласково называет свою машину.
Кроме того, в Москве на видео сняли дороги после снегопада. На размещенных в сети кадрах видно, как техника расчищает заснеженные дороги, при этом заметно, что в некоторых местах столицы упали деревья, которые заблокировали тротуары и проезжую часть.
Ранее в Подмосковье фура разбила авто на заснеженной трассе и попала на видео.