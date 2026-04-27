«Повалило деревья»: в Москве на видео сняли дороги после снегопада

В Москве дороги замело снегом. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Так снегопад и его последствия выглядят в разных частях Москвы: работает коммунальная техника, в некоторых местах повалило деревья», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как техника расчищает заснеженные дороги, при этом заметно, что в некоторых местах столицы упали деревья, которые заблокировали тротуары и проезжую часть. На записи заметно, как пешеходам приходится перелазить через деревья, ветви которых затрудняют проезд для машин.

27 апреля ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщала, что конец апреля в Москве и Московской области будет аномальным по температуре воздуха, погоду испортит то, что регион окажется в тыловой части антициклона.

По ее словам, это принесет похолодание и осадки. Понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, станут наиболее неблагоприятными по погоде.

Ранее синоптик рассказала о погоде на первые майские праздники.

 
