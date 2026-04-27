В Подмосковье фура разбила авто на заснеженной трассе и попала на видео

В Подмосковье жесткое ДТП с фурой парализовало движение

В Московской области возле города Зарайск произошла серьезная авария с участием фуры и легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП произошло на дороге Зарайск-Луховицы Московской области. На месте автомобили стоят на аварийках по обочинам, столкнулись грузовик и легковые авто, одна машина улетела в кювет», – говорится в публикации.

Водители запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах заметно, что в момент ДТП фура выехала за пределы проезжей части. На записи также видно, что на дороге стоит поврежденный легковой автомобиль: у транспорта полностью смят и разбит кузов. На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб.

По данным Telegram-канала 112, водители грузовика и легковой машины потеряли управления, после чего столкнулись на заснеженной дороге. В результате ДТП 38-летний мужчина и 25-летняя женщина получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время движение на трассе затруднено.

Ранее в Москве на видео сняли дороги после снегопада.

 
