Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Автолюбителям напомнили о правилах тонировки автомобиля

Автоэксперт Ладушкин призвал выбирать качественную тонировочную пленку для авто
Игорь Зарембо/РИА Новости

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в интервью RT напомнил о правилах тонировки автомобиля. Согласно ПДД, светопропускная способность передних стекол должна быть не ниже 70%. Это означает, что если на них и нанесена пленка, ее эффект будет практически незаметен, отметил он.

Кроме того, по его словам, на передних стеклах запрещено использовать зеркальную тонировку, поскольку она создает блики, способные ослепить водителей встречных машин. При этом на задних стеклах ограничений по тонировке нет.

«При выборе пленки для тонировки стоит учитывать не только ее светопропускную способность, но и качество. Со временем ее состояние может ухудшиться, что приводит к снижению обзорности и светопропускной способности», — сказал Ладушкин.

Что касается специальной темной полосы в верхней части лобового стекла, то нарушения здесь нет — такие полосы чаще всего наносятся производителями на заводе, добавил он.

В начале января член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что штрафы за неправильную тонировку будут распространены и на временно ввезенные на территорию России автомобили.

До этого в Госдуме предложили разрешить регионам устанавливать свои требования к тонировке машин.

Ранее россиянина отправили в изолятор за тонированный автомобиль BMW.

 
Теперь вы знаете
Пасхальное перемирие с Украиной в 2026 году — что с ним не так и есть ли шанс не возвращаться к ударам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
