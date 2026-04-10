Автолюбителям напомнили о правилах тонировки автомобиля

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в интервью RT напомнил о правилах тонировки автомобиля. Согласно ПДД, светопропускная способность передних стекол должна быть не ниже 70%. Это означает, что если на них и нанесена пленка, ее эффект будет практически незаметен, отметил он.

Кроме того, по его словам, на передних стеклах запрещено использовать зеркальную тонировку, поскольку она создает блики, способные ослепить водителей встречных машин. При этом на задних стеклах ограничений по тонировке нет.

«При выборе пленки для тонировки стоит учитывать не только ее светопропускную способность, но и качество. Со временем ее состояние может ухудшиться, что приводит к снижению обзорности и светопропускной способности», — сказал Ладушкин.

Что касается специальной темной полосы в верхней части лобового стекла, то нарушения здесь нет — такие полосы чаще всего наносятся производителями на заводе, добавил он.

В начале января член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что штрафы за неправильную тонировку будут распространены и на временно ввезенные на территорию России автомобили.

До этого в Госдуме предложили разрешить регионам устанавливать свои требования к тонировке машин.

Ранее россиянина отправили в изолятор за тонированный автомобиль BMW.