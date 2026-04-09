«Не умеете — не трогайте»: врач о помощи пострадавшим в ДТП

Очевидец ДТП в первую очередь должен вызвать скорую помощь по номеру 103 и сообщить диспетчеру максимум информации: количество пострадавших, их примерный возраст, какие у них повреждения. Эти данные понадобятся, чтобы определиться с количеством бригад, сообщил РИАМО бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков.

«Если обыватель не знает с какого боку подойти к пострадавшему, то лучше его вообще не трогать. Если есть кровотечение, надо постараться его остановить. В аптечках машин есть жгуты, там надо посмотреть. Если нет жгутов, значит использовать какие-то подручные средства и самодельные турникеты», — посоветовал эксперт.

Если есть уверенность, что у пострадавшего не повреждена шея, его можно попробовать перевернуть на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами и чтобы не запал язык в случае потери сознания, добавил он.

Начальник управления методологии урегулирования убытков СК «Росгосстрах» Елена Парыгина до этого рассказала, как действовать при ДТП с электросамокатами.

По ее словам, точный порядок действий зависит от места ДТП. В случае, если столкновение произошло на дороге или тротуаре, нужно вызвать сотрудников ГИБДД, которые официально зафиксируют аварию. При наличии травм пострадавшим необходимо обратиться в медицинское учреждение, а ущерб имуществу удастся доказать с помощью чеков и других документов.

Однако если столкновение произошло на закрытой территории или в парковой зоне, инцидент должна зафиксировать администрация объекта, отметила Парыгина.

Ранее россиянам раскрыли секреты, как вызывать скорую, чтобы она приехала быстрее.

 
У какао нашли эффект «антидепрессанта». Сколько шоколада можно есть в день для настроения
