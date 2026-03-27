Европейская делегация посетит Киев на следующей неделе

Каллас и министры иностранных дел ЕС посетят Киев 31 марта
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кайя Каллас в соцсети X заявила, что вместе с министрами иностранных дел стран ЕС планирует посетить Киев во вторник, 31 марта.

По ее словам, в столице Украины европейская делегация встретится с руководителем МИД республики Андреем Сибигой.

На встрече стороны обсудят поддержку Украины со стороны Евросоюза.

«Мы также приедем с четким посланием о том, что Россия должна понести ответственность за свои военные преступления», — написала Каллас.

19 марта премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что призыв к возобновлению отношений ЕС с Россией относится к периоду после завершения боевых действий и подписания мирного соглашения.

Премьер подчеркнул, что Бельгия намерена и дальше оказывать «полную поддержку» Украине и сохранять давление на Россию. По его словам, Брюссель поддерживает 20-й пакет антироссийских санкций, «включая меры против нефти и газа».

Ранее во Франции призвали к диалогу с Россией по совету премьера Бельгии.

 
