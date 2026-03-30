Москвичам разрешили поменять зимнюю резину

Московским автовладельцам уже можно менять зимнюю резину на летнюю. Об этом уведомили в Минтрансе РФ.

«Водители в столице уже могут начать менять зимнюю резину на летнюю. Среднесуточная температура в Москве достигла значений, при которых это безопасно», — рассказали в министерстве.

В Минтрансе предупредили, что зимние шины использовать летом опасно: увеличивается тормозной путь, ухудшается управляемость и т.д.

Жителям других регионов важно ориентироваться на погодные условия и менять резину, когда среднесуточная температура +5...+7 будет держаться в течение недели, отмечает Минтранс.

Как ранее заявлял руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в Москве наступила погодная аномалия — в дневное время температура будет держаться на уровне 16-17 градусов.

