Водителей предупредили о штрафе за грязные фары на автомобиле

Водителей в России могут оштрафовать на 500 рублей за грязные фары на автомобиле. Об этом РИА Новости сообщила юрист, член Союза юристов-блогеров на базе Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.

По ее словам, с загрязненными фарами сталкивается практически любой водитель, особенно в межсезонье и зимой во время сильных снегопадов. Однако, как пояснила Бачурина, часть первая статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях запрещает управлять автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства не допускается. В таких случаях водителю может быть вынесено предупреждение или назначен административный штраф в размере 500 рублей.

Юрист добавила, что степень и вид загрязнения автомобиля значения не имеет. По ее словам, основанием может стать как обычная грязь, так и налипший снег. Она отметила, что при остановке автомобиля инспектор ГАИ имеет право применить санкции.

