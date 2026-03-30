«Отопление можно отключать»: синоптик о погоде в Москве

Синоптик Шувалов: температура в Москве на 6-8°C выше нормы
Алексей Майшев/РИА Новости

Температурная аномалия в Москве, которая никогда не наблюдалась в марте за весь двухсотлетний ряд наблюдений, задержится на всю предстоящую неделю. Столбики термометров будут стабильно превышать климатическую норму. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Можно отключать отопление: температура будет на 6-8 градусов выше положенного по климату. В дневные часы воздух будет прогреваться до 16-17 градусов, тогда как среднесуточная температура составит около плюс 10 градусов. Ночью же в Москве ожидается 3-5 градусов тепла, а в Подмосковье температура будет варьироваться от 1 до 6 градусов», — рассказал эксперт.

В четверг и пятницу, по его словам, в столицу придут дожди, но они необходимы, чтобы очистить атмосферу и привести в порядок зеленеющие поля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого говорил, что в московском регионе в понедельник, 30 марта, ожидается потепление до +19 °C в столице и до +20 °C по области.

Он отметил, что погоду будет определять барический гребень антициклона, вытянувшийся с северо-востока.

По прогнозам синоптика, температура воздуха может превысить действующий рекорд для 30 марта, который составляет +17,5 °C и был установлен в 2007 году.

Ранее жителям юга России пообещали непогоду с ливнями и грозами.

 
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!