«Погода сломалась»: аномально теплая весна не испортит московское лето

В столичном регионе этой весной началось мини-лето с аномально высокими температурными режимами – это связано с циркуляцией атмосферы над европейской частью страны и антициклоном, который принес много солнца и сухого воздуха. Прогнозы о том, что расплачиваться за такое внезапное потепление придется холодным и дождливым летом – это не более, чем миф, заявил 360.ru эколог, эксперт по стратегическому управлению и искусственному интеллекту ICS Consulting Илья Рыбальченко.

Воздух в столице в последние дни прогревается до +15 и выше, а «спонсором» такого тепла стал мощный стационарный блокирующий антициклон, отметил эксперт. С этим согласился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, отметивший, что в страну поступает прогретая воздушная масса из Азии, по пути остывая и доходя с комфортной температурой около +17…+19 градусов.

«По этой причине в предстоящие рабочие недели будет мало дождей и много солнца. По крайней мере, в первой половине месяца обойдется без осадков, а во второй половине появятся условия для небольших кратковременных дождей, но они погоду не сделают», — пообещал синоптик.

Что касается опасений москвичей о том, что после такой весны лето будет холодным, то это миф – между сезонами устанавливать связи неправильно, считает Рыбальченко.

«В метеорологии нет надежного правила вида «если март теплый, июнь обязан наказать». Это похоже на бытовой миф о том, что если утром маршрутка пришла слишком быстро, то вечером непременно сломается вселенское равновесие. Красиво звучит, но атмосфера бухгалтерию ведет не так», — подчеркнул эколог.

Он пояснил, что на погоду влияют крупномасштабная циркуляция, состояние океанов, блокирующие процессы, а также влажность почвы и перемены в атмосфере. Поэтому с практической точки зрения нужно не выяснять, почему «погода сломалась», а узнавать, к чему стоит адаптироваться, отметил специалист. Так, в столичном регионе, по его словам, климат давно стал теплее и энергичнее, что меняет состояние почвы, приносит волны жары, ливни, шквалы, а также вызывает ранний старт распространения пыльцы.

«Чем теплее фон, тем чаще управленцам приходится жить не в режиме «средняя весна по учебнику», а в режиме управления рисками», — заключил эколог.

До этого начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок рассказал, что метеорологическое лето придет в Центральную Россию примерно 25 мая, когда среднесуточная температура воздуха стабильно будет превышать 15 градусов. Он также подчеркнул, что летняя погода почти не зависит от предшествующей весны и зимы.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать жаркого лета в 2026 году.