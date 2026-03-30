Аналитик заявил, что авторынок в России «реально проснулся»

Аналитик Целиков: продажи легковых авто в России в марте выросли на 36,5%

Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в последнюю полную неделю марта стали рекордными. Об этом заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что за этот период было реализовано 28,6 тыс. единиц, что на 19% больше, чем неделей ранее и на 36,5% превышает показатель аналогичной недели 2025 года.

По его словам, авторынок «реально проснулся, реагируя на раннюю теплую весеннюю погоду», и отложенный «замороженный» спрос перетекает в реальный.

Аналитик отметил, что основная причина роста — конец квартала. В этот период дилеры стараются по-максимуму выполнить поставленные им планы и получить причитающиеся бонусы.

По мнению Целикова, ситуация в коммерческом сегменте авторынка «менее радужная, но не безнадежная». Динамика продаж грузовой техники, автобусов и легких коммерческих автомобилей пока отрицательная, добавил он.

В «Автовазе» прогнозируют, что по итогам 2026 года продажи новых легковых автомобилей в России сохранятся на уровне прошлого года.

