Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Аналитик заявил, что авторынок в России «реально проснулся»

Shutterstock/FOTODOM

Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в последнюю полную неделю марта стали рекордными. Об этом заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что за этот период было реализовано 28,6 тыс. единиц, что на 19% больше, чем неделей ранее и на 36,5% превышает показатель аналогичной недели 2025 года.

По его словам, авторынок «реально проснулся, реагируя на раннюю теплую весеннюю погоду», и отложенный «замороженный» спрос перетекает в реальный.

Аналитик отметил, что основная причина роста — конец квартала. В этот период дилеры стараются по-максимуму выполнить поставленные им планы и получить причитающиеся бонусы.

По мнению Целикова, ситуация в коммерческом сегменте авторынка «менее радужная, но не безнадежная». Динамика продаж грузовой техники, автобусов и легких коммерческих автомобилей пока отрицательная, добавил он.

В «Автовазе» прогнозируют, что по итогам 2026 года продажи новых легковых автомобилей в России сохранятся на уровне прошлого года.

Ранее россиянам назвали причины бума продаж машин с пробегом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!