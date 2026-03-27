Сибиряки избили друг друга на глазах у детей, и это попало на видео

В Новосибирске пассажиры устроили драку в троллейбусе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Очевидцы рассказали, что один из пассажиров был особенно агрессивным. То, что рядом стояли дети, никого не остановило. Разнять драчунов не получилось, а автор видео отхватила порцию оскорблений. Она собирается идти в полицию», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчины дерутся в переполненном общественном транспорте, при этом нарушители громко кричат и игнорируют замечания других пассажиров. По данным канала, инцидент произошел в троллейбусе №8.

До этого в Москве двое мужчин насильно посадили в автомобиль кричащую девушку. Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как нарушители берут москвичку за руки и ноги и уносят в транспорт. На вопрос очевидцев, что мужчины делают, злоумышленники не отвечают.

Ранее раскрыли новые детали «похищения» кричащей девушки в Москве.