В Москве мужчина изрезал ножом возлюбленную

В Москве мужчина напал с ножом на возлюбленную

В Москве следователи устанавливают обстоятельства нападения на женщину в квартире на Ходынском бульваре, пострадавшая госпитализирована с ножевыми ранениями. Об этом сообщает ГСУ СК по Москве.

Инцидент произошел 25 марта. Предварительно установлено, что ножевые ранения женщине нанес ее молодой человек. Пострадавшая доставлена в городскую больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержан ли нападавший, не сообщается.

До этого в Подмосковье задержали женщину, изрезавшую ножом двух приятелей. Обвиняемая распивала алкоголь с двумя знакомыми. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого фигурантка взяла нож и нанесла приятелям около 20 ударов. После случившегося она скрылась. Спасти раненых не удалось, их нашли спустя несколько дней. Возбуждено уголовное дело

