В Екатеринбурге легковушка «не поймала занос» и врезалась в автобус

В Екатеринбурге легковой автомобиль столкнулся с автобусом в микрорайоне Эльмаш. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

В посте уточняется, что авария произошла на улице Краснофлотцев. На место прибыли экстренные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.

Очевидцы рассказали E1.ru, что легковой автомобиль приближался со стороны Шефской улицы и не вписался в поворот.

«Там левый поворот, в которой он вошел с очень большой скоростью. Возник занос, и он этот занос не поймал, соответственно, после поворота сразу же выехал на встречку, где ехал автобус», — описал ДТП свидетель.

По его словам, в легковушке ехали отец и дочь, которые выглядели так, как будто были «немножечко пьяные». В машине сработали подушки безопасности.

