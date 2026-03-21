Под Ростовом потушили пожар на месте ДТП с взорвавшимся бензовозом

Пожарные потушили возгорание на месте ДТП с бензовозом в Ростовской области. Об этом сообщает в Max пресс-служба регионального управления МЧС.

В ведомстве отметили, что после аварии в Неклиновском районе огонь охватил машины на 200 «квадратах». Его потушили 45 человек и 16 единиц техники.

Днем 21 марта на 33-м километре на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог у бензовоза лопнуло колесо. Из-за этого тягач вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. После этого бензовоз улетел в кювет и взорвался. Столкнувшиеся с ним автомобили тоже вспыхнули и сгорели. На месте ДТП огонь распространился на площади в 200 кв. м и возникло сильное задымление. Четыре человека попали в больницу, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Автомобилисты сняли последствия аварии на видео. На кадрах несколько машин горят на проезжей части, пламя охватило их полностью.

Ранее бензовоз с топливом провалился на ледовой переправе под Архангельском.