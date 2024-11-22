Россиянам рассказали, как добиться ремонта по ОСАГО от страховщика

Для того, чтобы добиться направления машины на ремонт по ОСАГО после ДТП, автовладельцу придется обратиться в суд с соответствующим иском. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«При обращении в страховую компанию гражданин всегда должен настаивать на проведении ремонта автомобиля, а не выплаты. После получения письменного отказа в ремонте нужно обратиться к финансовому уполномоченному, но эта инстанция в 70-80% случаев встает на сторону страховой компании. Дальше следует обратиться в суд с требованием обязать страховую компанию произвести ремонт», — перечислил Воропаев.

По его словам, суды в таких исках как правило встают на сторону автовладельца и обязывают страховую компанию отремонтировать автомобиль по единой методике без учета износа.

Однако для автовладельца целесообразнее отремонтировать машину своими силами после осмотра повреждений в страховой компании и получения письменного отказа в направлении на ремонт, а затем в суде требовать возмещения рыночной стоимости ремонта, а также штрафа и неустойки, посоветовал Воропаев.

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