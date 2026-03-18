Видео: чиновники разбились в ДТП под Арзамасом

В Нижегородской области чиновники попали в автомобильную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«На южном объезде «Опель» не уступил дорогу «Шкоде» и машины столкнулись. В одном авто сидели работник финансового управления и начальник отдела образования администрации Первомайска, в другом — сотрудники центра, обслуживающего образовательные учреждения», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Кроме того, заметно, что на дороге стоит разбитый автомобиль, детали которого разбросаны по проезжей части. По данным канала, в результате произошедшего четыре человека получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

