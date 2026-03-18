Появилось видео с места жесткого ДТП, в котором разбилась женщина

Mash: три человека разбились в лобовом ДТП на федеральной трассе «Сибирь»
В Иркутской области люди разбились в лобовой аварии с иномарками. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Это случилось в Аларском районе, на 1722-м километре дороги. Предварительно, 24-летняя хозяйка Toyota Allion выехала на встречку и на большой скорости врезалась в Belgee», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарки получили серьзные повреждения: у машин смяты капоты, разбиты бамперы, кузова, стекла, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на место прибыли спасатели, которые деблокировали людей из разбитых машин.

По данным канала, в результате произошедшего водительница Toyota и два ее пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще два человека пострадали: прибывшие медики увезли их в больницу.

