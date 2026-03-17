Видео: BMW с россиянами разорвало на части в жестком ДТП

SHOT: BMW разорвало на части при столкновении со столбом на трассе в Оренбурге

В Оренбурге BMW с людьми разбилась в серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Жесткая авария произошла на улице Рокоссовского. Водитель черного BMW гнал по трассе, не справился с управлением, и его занесло боком прям в столб. Легковушка разлетелась на две части от мощного удара», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, что иномарка на скорости влетает в столб, от удара ее детали разлетаются по проезжей части. По предварительным данным, в результате произошедшего 20-летний пассажир иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и еще двое пассажиров пострадали: прибывшие медики госпитализировали оренбуржцев с различными травмами.

