В Совфеде назвали «космическими» масштабы протяженности автодорог в России

В России масштабы протяженности автомобильных дорог являются «реально космическими». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время Открытого диалога с главой Минтранса РФ Андреем Никитиным, сообщает ТАСС.

По ее словам, транспортный комплекс входит в пятерку крупнейших отраслей российской экономики.

«Только одну цифру приведу: общая длина автодорог превышает полтора миллиона километров. Масштабы просто реально космические. Не говоря уже про железные дороги, авиацию, речной и морской транспорт, которые также находятся в ведении министерства транспорта», — сказала сенатор.

В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить разработку и утверждение критериев для передачи автодорог из собственности РФ регионам.

В том же месяце заместитель председателя комитета Госдумы по экономическому развитию Михаил Делягин заявил, что в рамках Стратегии пространственного развития РФ нужно разработать отдельную программу «От села к селу», которая должна решить вопрос строительства дорог между малыми населенными пунктами соседних регионов. С таким предложением депутат выступил в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

