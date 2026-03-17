В Совфеде назвали «космическими» масштабы протяженности автодорог в России

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Матвиенко назвала «реально космическими» масштабы протяженности автодорог в РФ
РИА Новости

В России масштабы протяженности автомобильных дорог являются «реально космическими». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время Открытого диалога с главой Минтранса РФ Андреем Никитиным, сообщает ТАСС.

По ее словам, транспортный комплекс входит в пятерку крупнейших отраслей российской экономики.

«Только одну цифру приведу: общая длина автодорог превышает полтора миллиона километров. Масштабы просто реально космические. Не говоря уже про железные дороги, авиацию, речной и морской транспорт, которые также находятся в ведении министерства транспорта», — сказала сенатор.

В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить разработку и утверждение критериев для передачи автодорог из собственности РФ регионам.

В том же месяце заместитель председателя комитета Госдумы по экономическому развитию Михаил Делягин заявил, что в рамках Стратегии пространственного развития РФ нужно разработать отдельную программу «От села к селу», которая должна решить вопрос строительства дорог между малыми населенными пунктами соседних регионов. С таким предложением депутат выступил в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Ранее в Госдуме назвали российские трассы, где могли бы отменить ограничения по скорости.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!