В Госдуме назвали российские трассы, где могли бы отменить ограничения по скорости

Скоростные ограничения возможно отменить на трассах до Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, однако стоит учесть наличие должных для этого условий и проблему климата. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по транспорту Олег Гарин. Так он прокомментировал слова замглавы Минтранса о возможном появлении таких дорог в России.

«Идея неплохая — имеет место жить. Понятно, что не все автомобильные дороги готовы, чтобы снять с них ограничения по скорости движения. Но ведь у нас появляются новые трассы, современные, с освещением, с сетками, чтобы не выходили звери. Которые, в принципе, соответствуют всем требованиям. И я думаю, что по таким дорогам решение может быть принято. Тем более уверен, что если хорошая дорога, хорошая инфраструктура, готовая трасса, то это не будет влиять на безопасность», — сказал он.

Гарин назвал трассы, которые могут подойти для реализации идеи. Депутат считает, что на таких трассах водители все равно будут снижать скорость из-за климата, несмотря на отсутствие ограничений.

«Сейчас, например, трасса до Екатеринбурга новая, самая современная, с освещением — минимум две полосы в одну, минимум две полосы в другую сторону, там не так много поворотов, заездов и съездов — это тоже влияет на безопасность. Такая же есть трасса до Санкт-Петербурга. Я думаю, что на новых трассах это [отмена ограничений] имеет место быть. Если мы говорим, что сегодня на трассе гололед, то понятно, конечно, надо самому выбирать такой скоростной режим, который будет соответствовать дорожному покрытию. В гололед ты не можешь ехать так быстро. Туман тоже влияет на скорость движения. Водитель, независимо от того, какая будет разрешенная скорость на тех или иных участках дорог, должен обязательно учитывать и условия», — заявил парламентарий.

До этого замглавы Минтранса Константин Пашков заявил, что в России могут появиться автодороги без ограничений скорости, его слова приводит «Коммерсант». По его мнению, автомобили «готовы» к условиям – некоторые позволяют развивать очень высокие скорости. Однако, Пашков подчеркнул, что пока нет должных условий для отмены скоростного режима на некоторых автодорогах.

Ранее Собянин сообщил, что на севере Москвы появится новая автодорога.